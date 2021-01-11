Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram nasıl kullanılır? Telegram indir... WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkelerinin tartışılması nedeniyle binlerce kişi uygulamasını telefonundan sildi. Farklı uygulamalara yönelen vatandaşlardan en çok ilgiyi gören uygulamalardan biri de Telegram oldu.

Merkezi Londra'da bulunan uygulama, 2013 yılında Rus bilgisayar programcıları Pavel Durov ve Nikolai Durov isimli iki kardeş tarafından kuruldu.

Uçtan uca şifreleme özelliğiyle birçok özelliği bünyesinde barındıran uygulama, diğer mesajlaşma programlarından farklı olarak binlerce kişinin katılabildiği grupların oluşturulmasına imkan tanıyor. Açık kaynak kodlu uygulamanın kullanım şartlarında yasal olmayan amaçlarla kullanılamayacağı belirtiliyor. Ancak uzmanlar, uygulamanın korsan içeriklerin merkezi haline geldiğini, illegal veri paylaşımı yapanlar, yasa dışı faaliyetler yürütenler ve borsa manipülatörleri gibi kötü amaçlı kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını aktarıyor.

TELEGRAM'IN ÖZELLİKLERİ

- Telegram sunduğu teknoloji sayesinde Telegram bile mesajlarınızı göremiyor.

- Bulut tabanlı mesajlaşma özelliği ile her platform saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

- Telefon numarası ile kayıt olunmasına rağmen telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılır.

- Mesajlar Telegram dahil, üçüncü kişilere iletilmesi engellidir.

- Görüntülü ve sesli mesaj özellikleri sunar.

- Gönderilen mesajı belirli bir süre sonra yok eden özelliği vardır. Mesajlar belirlenen sürenin sonunda her iki taraftan silinir.

- Son görülme özelliği kapatılabilir.

- Masaüstü uygulaması seçeneğiyle kullanma özelliği sunar.

- Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye bildirim gönderilir.