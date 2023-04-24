Telekom pazarında 13 milyonu aşkın kimlik doğrulama gerçekleştirildi

DDTECH geliştirdiği ürün ve hizmetlerle ülke genelinde milyonlarca kimlik doğrulama işleminin gerçekleştirilmesine aracılık ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2021'de yayınladığı mevzuatla Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının içinde bulunan sertifika aracılığıyla belge imzalamayı olanaklı hale getirdi. DDTECH CEO'su Gökhan Tahtacı, bu kapsamda kimlik doğrulama ve belge imzalama süreçlerindeki regülasyonlara uygun şekilde geliştirdikleri standart kart okuyucu ile kimlik doğrulama çözümünün bugün pek çok sektörde, önde gelen firmalar tarafından kullanıldığını vurguladı.

81 ildeki binlerce mağazada kullanımda

Tahtacı, geliştirdikleri kimlik doğrulama hizmetinin bugün telekomünikasyon sektörünün iki büyük firması olan Turkcell ve Vodafone tarafından, Türkiye'nin 81 ilindeki binlerce mağazada kullanıldığını belirtti. Tahtacı, iki operatörün mağazalarında gerçekleştirdiği aktivasyon, devir gibi abonelik işlemleri kapsamında standart kart okuyucularla 13 milyonu aşkın kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildiğini söyledi.

Gökhan Tahtacı, sundukları hizmet sayesinde kimlik sahteciliğinin önüne geçerken abonelik işlemlerindeki belge imzalama süreçlerinin de çok daha kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirmesini sağladıklarını ifade etti.

Sadece PIN kodunu girmek yeterli

Yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile doküman yönetim sistemlerine entegre olarak çalışan kart okuyucular hem kimlik doğrulama hem de belge imzalama süreçlerinin tamamen kağıtsız şekilde yürütülmesine imkân tanıyor. Kullanıcılar, Turkcell ya da Vodafone mağazalarında gittikleri zaman, abonelik işlemlerinde gereken belge onaylarını şirketin geliştirdiği kart okuyucular aracılığıyla imza atmadan, sadece e-Devlet'ten öğrenebilecekleri T.C. kimlik kartlarının PIN kodunu tuşlayarak yapabiliyor. Şirketin kart okuyucuları bugün telekomünikasyon dışında finans, sağlık, enerji gibi sektörlerin de kullanımına uygun.

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