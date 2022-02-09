Telesiyej arızalandı, soğuğa dayanamayan aşağıya atladı

Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe ilçesinde tatil yapan vatandaşlar, telesiyejin arıza yapması sebebiyle yaklaşık 1 saat mahsur kaldı. Arızanın hemen giderilememesi sebebiyle soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu. Geçen 1 saatin ardından arıza giderilerek mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.

Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi. Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.

Cihan Atik