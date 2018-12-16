Televizyon çalan şüpheli yakalandı

Hırsızlık olayı, 3 gün önce merkez Cumhuriyet Mahallesindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren hırsız 1 adet LCD televizyonu çaldı. İhbar üzerine hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin D.G. olduğu ve ayrıca olaydan iki gün sonra yine hırsızlık amacıyla kafeye girdiği fakat her hangi bir şey çalmadığını tespit etti.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çalıntı televizyonu bir spotçuya sattığının belirlenmesi üzerine işyeri sahibi hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabulü suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Televizyon ise kafe sahibine teslim edildi.

Şüpheli D.G. polis tarafından ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Rıdvan Yeşilırmak

