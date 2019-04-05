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Televizyon hırsızı yakalandı, 'zevk için çaldım' dedi

Televizyon hırsızı yakalandı, 'zevk için çaldım' dedi
Televizyon hırsızı yakalandı, 'zevk için çaldım' dedi

Kahramanmaraş'ta bir fırından televizyon çaldıktan sonra yakalanan hırsız, “zevk için çaldım” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Erkenez Mahallesi'nde bir fırından hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Fırın içerisindeki televizyonun çalınması sonrasında zanlının peşine düşen ekipler kısa sürede Mehmet Ö.'yü (33) yakaladı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden çaldın?' sorusuna zanlı, "zevk için çaldım" yanıtını verdi. Çalınan televizyonun ise şahsın evinde bulunduğu öğrenildi. 

Mehmet Ö.'nün daha önce de 6 kez suç işlediği ve önceki günde bir eczanede cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Ömer Faruk Salman

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