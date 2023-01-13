Televizyon patladı, 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, merkeze bağlı Yeniköy köyünde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Evdeki televizyon büyük bir gürültüyle patladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evde bulunan 83 yaşındaki Mustafa Avcılar, ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kentte özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Selçuk Şavran

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