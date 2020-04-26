Televizyonda gördükleri sürpriz doğum günü kutlamaları iki kardeş için de gerçek oldu

Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan Dilara Aslan ile kardeşi Almila Aslan, polislerin evden çıkamayan vatandaşların evlerine giderek doğum günü kutlaması haberlerini izleyince "Keşke bize de böyle olsa" dediler. Babaanne Nafiye Nazire Aslan da torunlarının bu isteği üzerine sürpriz yapmak için polisi aradı. Babaannenin ricasını geri çevirmeyen polis ekipleri, kardeşler için iki pasta alarak çocukların evlerine gitti. Doğum günlerinde ellerinde pasta ile evlerine gelerek kutlama yapan polisleri gören kardeşler, unutamayacakları bir doğum günü yaşadılar.

Babaanne Nafiye Nazire Aslan, "Sürprizi torunlarım televizyonda görmüş. Keşke bize de böyle olsa dediler. Ben de polis memurlarını aradım. Sağ olsunlar geldiler. Pastaneden yaş pastalar almışlar ikisine de ayı ayrı. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dilara Aslan, "Benim haberim yoktu, bir anda oldu. Korona virüs yüzünden doğum günüm olmaz diyordum ama babaannem sürpriz yapmış. Teşekkür ediyorum herkese" diye konuştu.

Almila Aslan ise, "Ben de çok şaşırdım. Polisler gelince ağlamaklı olduk. Kimse gelmedi ama ben bu yaşıma çok güzel girdim, hiç unutamayacağım bir doğum günü oldu" dedi.

Zafer Peker

