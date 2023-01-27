Televizyonda izlerken inanamadığı olay başına geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün bir arsa satın almak için satıcıyla buluşan ancak para konusunda anlaşamayan Rasim Vargün isimli vatandaş Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokakta oturduğu bir kahvehanede içinde 166 bin TL olan okul çantasını bir anlık dalgınlıkla unuttu. Manisa'ya döndüğünde çantanın yanında olmadığını fark eden Vargün, emniyeti arayarak durumu anlattı. Kimsenin fark etmediği çanta kahvehanede bir sandalye üstünde bulunurken, parasını unutan Vargün ise büyük bir mutluluk yaşadı.

"İnsan kınadığını yaşamadan ölmezmiş"

Yaşadığı olayı anlatan Rasim Vargün, "Turgutlu'da bir arsa alacaktık. Yanımıza bir miktar nakit para aldık. Fakat pazarlığımız son anda bozuldu. Kahvehanede oturduk bir çay içtik ve kalktık. Aklımız pazarlıkta kaldı demek ki para dolu çantayı orda unuttum. Manisa'ya döndüğümde parayı yanıma almadığımı fark ettim ve dönene kadar birileri parayı alır diye düşünerek emniyeti aradım. Bana ilk olarak paranın olmadığı söylendi. Kahveci de görememiş. 10 dakika sonra polisler arayarak paranın bulunduğunu sandalyenin üzerinde çantada durduğunu söylediler. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu. Paramıza ulaştık. Okul çantası içinde olduğu için pek dikkat çekmeyeceğini düşündüm, para çantası olsa dikkat çekerdi ama okul çantasıydı. Ama ilk çanta yok dediklerinde paranın gittiğini düşündüm. Biz oraya vardığımızda saymışlardı parayı. Bu tür haberleri televizyonda izlerken hep eleştirirdim. Nasıl çocuğunu unutur, nasıl parasını unutur diye. Demek ki çok eleştirmişim benim de başıma geldi. İnsan eleştirdiğini yaşamadan ölmezmiş. Demek ki çok kınamışız bu tip şeyleri" şeklinde konuştu.

Paranın unutulduğu kahvehanenin sahibi Zülfikar Gözegir, "Dün burada çay içmişler. İçerisinde yüklü miktarda para bulunan çantayı kahvehanemizde unutmuşlar. Kahvehanede çalışan amcam Abdülkadir Gözegir tarafından çanta bulunmuş ve muhafaza edilmiştir. Daha sonra gelen emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. Çantanın sahibi de daha sonradan gelip teşekkür etmiştir" dedi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Rasim Vargün'ün çantayı kahvehanede unuttuğu ve paranın bulunarak sayıldığı anlar ise kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sadık Cangel - Önder Aydın - Serkan Tatlı



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