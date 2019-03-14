Televizyonları aldıkları gibi kaçtılar

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesinde ve Osman Kavuncu Mahallesinde 3 marketten televizyon ve gıda maddesi hırsızlığı yapıldı. Yapılan ihbar sonrasında marketlerde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkali belirlenen zanlıları kısa sürede yakaladı. Zanlılar, haklarındaki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlıların girdikleri marketlerde, görevlilerin dalgınlığından faydalanarak sıfır televizyonları kucaklayarak kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ali Göç

