İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tellerin üzerindeki işçi yürekleri ağza getirdi

Tellerin üzerindeki işçi yürekleri ağza getirdi
Tellerin üzerindeki işçi yürekleri ağza getirdi

Adıyaman’da yüksek gerilim enerji hattının üzerinde çalışan işçi yürekleri ağza getirdi.

Tellerin üzerindeki işçi yürekleri ağza getirdi - Tıkla İzle

Adıyaman'da, TEİAŞ'ın yüksek gerilim hattında yaptığı yenilemesinde, vatandaşlar tel üzerinde çalışan işçileri görünce şaşkına döndü. Yerden metrelerce yükseklikte çalışan işçi, kendisini gören vatandaşların yüreklerini ağza getirdi. İşçinin tel üzerinde uzanarak iş güvenliğinden uzak çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
İşçi yüksek gerilim hattı direğinin üzerinde ise güvenlik halatı olmadan çalışırken görüntülendi.

Ahmet Arslantaş
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.