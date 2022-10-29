Tellerin üzerindeki işçi yürekleri ağza getirdi

Adıyaman'da, TEİAŞ'ın yüksek gerilim hattında yaptığı yenilemesinde, vatandaşlar tel üzerinde çalışan işçileri görünce şaşkına döndü. Yerden metrelerce yükseklikte çalışan işçi, kendisini gören vatandaşların yüreklerini ağza getirdi. İşçinin tel üzerinde uzanarak iş güvenliğinden uzak çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

İşçi yüksek gerilim hattı direğinin üzerinde ise güvenlik halatı olmadan çalışırken görüntülendi.

Ahmet Arslantaş



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