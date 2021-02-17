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TEM bağlantı yolu kenarında çocukların karda tehlikeli oyunu

TEM bağlantı yolu kenarında çocukların karda tehlikeli oyunu
TEM bağlantı yolu kenarında çocukların karda tehlikeli oyunu

Esenyurt'ta TEM bağlantı yolu kenarında çim alan üzerinde biriken karların üzerinde kayan çocukların tehlikeli oyunu havadan görüntülendi.

TEM bağlantı yolu kenarında çocukların karda tehlikeli oyunu - Tıkla İzle

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı Yolu kenarında bulunan çim alanda biriken karlar çocukların tehlikeli oyun alanı haline geldi. Biriken karların üzerinde altlarına aldıkları poşet ve eşyalarla rampa aşağıya hızla kayan çocukların durdukları yerin hemen kenarında ise son hızla araçlar geçiyor. Bir kısmı bariyerlerle olsa da çocukların bu tehlike oyununun kazaya davetiye çıkardığı görüldü. Kendilerine uzatılan mikrofona ise çocuklar korkmadıklarını ifade ederek eğlendiklerini söyledi. Çocukların TEM bağlantı yolundaki tehlikeli oyunu drone ile havadan da görüntülendi.

Murat Delice - Erdal Can İçelli
 

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