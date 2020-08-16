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Tem otoyol girişinde can pazarı

Tem otoyol girişinde can pazarı
Tem otoyol girişinde can pazarı

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazi aracı 30 metre şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada araçta bulunan 3 yaralı kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce-Ankara istikameti otoyol girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyköy istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan Feyzullah A.'nın kullandığı 81 EY 668 plakalı Jeep marka arazi aracı, TEM Otoyolu Düzce gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri yıkarak 30 metre şarampole uçtu. Cipin şarampole uçtuğunu gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine ve Düzce Belediyesi İtfaiye Ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yolda 30 metre uçurumda inerek araçta yaralı bulunan Feyzullah A., Nermin A. ve Gökhan A.'ya olay yerinde müdahale etti. Hurdaya dönen araçtan yaralıları çıkartan ekipler, ambulansa taşımak için 500 metre yürüdü. Ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Ali Yıldız - Selçuk Akyol - Ozan Buğra Koşar

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