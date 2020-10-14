TEM Otoyolu Bolu Dağı yol çalışması nedeniyle kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde başlayan derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Trafik ve karayolları ekipleri çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirildiler. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapabilecekler.

Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.

Selçuk Akyol-Ali Yıldız-Faruk Çidem