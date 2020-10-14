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TEM Otoyolu Bolu Dağı yol çalışması nedeniyle kapatıldı

TEM Otoyolu Bolu Dağı yol çalışması nedeniyle kapatıldı
TEM Otoyolu Bolu Dağı yol çalışması nedeniyle kapatıldı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti derz çalışması nedeniyle 1 ay süreyle kapatıldı. Trafik ekiplerinin yolu kapatma anları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde başlayan derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Trafik ve karayolları ekipleri çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirildiler. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, otoyola Abant Kavşağı'ndan giriş yapabilecekler.

Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.

Selçuk Akyol-Ali Yıldız-Faruk Çidem

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