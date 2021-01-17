TEM Otoyolu kar nedeniyle trafiğe kapandı

Düzce'de etkili olan kar yağışı, kent genelinde trafiği olumsuz etkiledi. Bununla birlikte Gölyaka TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yol tamamen karla kaplı olduğu için trafiğe kapatılırken, D-100 Karayolu'nda ise araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluktan dolayı trafik durma noktasına geldi. Hendek bölgesi yakınlarında yoğun kar sonrasında bir tırın makaslamasının ve bazı araçların kaza riskiyle karşı karşıya kalmasının ardından TEM Otoyolu'na araç girişine izin verilmediği öğrenildi. Öte yandan D-100 Karayolu üzerinde ise yaklaşık 32 kilometre araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 6 saattir ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Enes Bektaş

