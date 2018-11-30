İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM Otoyolu Metris mevkiinde 7 araç böyle birbirine girdi

TEM Otoyolu Metris mevkiinde 7 araç böyle birbirine girdi
TEM Otoyolu Metris mevkiinde 7 araç böyle birbirine girdi

TEM Otoyolu Metris mevkiinde 7 araç birbirine girdi. Araçlardan biri diğer aracın üzerinde adeta şaha kalktı.

TEM Otoyolu Metris mevkiinde 7 araç böyle birbirine girdi - Tıkla İzle

TEM Otoyolu Metris mevki'inde 7 araç birbirine girdi. Araçlardan biri diğer aracın üzerinde adeta şaha kalktı.

TEM Otoyolu Metris cezaevi mevki'inde Edirne istikametinde bir aracın ani firen yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta birbirinin üstüne çıktı. Kazada bir market zincirine ait aracın sürücüsü başından yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olası bir olumsuzluğu önlendi. Kazaya karışan araçlarda herhangi bir sıkışma olayına karşı tedbir amaçlı itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletildi. Kazadan dolayı TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.  

Caner Sönmez

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.