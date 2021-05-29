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TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var
TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan sürücülerden 1’i itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

TEM Otoyolunda 2 yolcu otobüsü çarpıştı çok sayıda yaralı var - Tıkla İzle

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Kartepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçta sıkışan 1 sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığı kaza bölgesinde ekiplerin müdahaleleri sürüyor. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Gürcan Yılmaz - Ömer Faruk Kıyak
 

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