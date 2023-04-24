TEM Otoyolu'nda 5 araçlı zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan Akşemsettin Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kapalı kasa bir kamyonetin sürücüsü sollama yapacağı esnada kapalı kasa bir minibüse çarptı. Kontrolden çıkan minibüs, o esnada seyir halinde olan bir diğer kapalı kasa kamyonete ve kapalı kasa minibüse çarparak savruldu. Savrulan minibüs, önce emniyet şeridinde seyir halinde olan motosikletli kuryeye ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, motosikletin üstündeki kurye Turgut Odabaşoğlu bariyerleri aşarak yere savruldu.

5 araçlı kazada 1'i ağır 3 yaralı

Kazanın ardından neye uğradığını şaşıran sürücüler, şoku atlattıktan sonra polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk olarak ağır yaralı kuryeye müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Kuryenin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan diğer araçlardaki bir sürücü elinden ve bir yolcu ise başından hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ayakta müdahalesi sonrası taburcu edildi.

Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu

Öte yandan, Kağıthane itfaiye istasyonuna bağlı ekipler olay yerinde çalışma yaparken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri ise yola saçılan yağ ve yakıt nedeniyle kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde ise uzun araç kuyruğu oluştu.

Doğan Can Cesur

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