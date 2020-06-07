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TEM Otoyolunda araç alev alev yandı!

TEM Otoyolunda araç alev alev yandı!
TEM Otoyolunda araç alev alev yandı!

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı. Ölen veya yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, dumanlar otoyolu kapladı.

TEM Otoyolunda araç alev alev yandı! - Tıkla İzle

Yangın, akşam saatlerinde Anadolu TEM Otoyolu Sapanca ilçesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda Ankara istikametine doğru seyir halinde olan V.K. idaresindeki 34 ZV 3858 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede aracın her yerini kaplarken, yükselen dumanlar ise adeta otoyolu kapladı.

Durumun haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Metin Nişancık
 

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