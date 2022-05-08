TEM Otoyolu'nda araç alevlere teslim oldu

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EVJ 335 plakalı BMW marka araç sürücüsü Mustafa Tezcan, yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada aracının motor kısmından dumanların yükseldiğini gördü ve otomobilini yolun kenarına çekti. Yoğun duman kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan araca müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yol üzerinde uzun araç kuyruğu oluşurken, otomobilin alev aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik



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