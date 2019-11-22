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TEM otoyolunda bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü

TEM otoyolunda bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü
TEM otoyolunda bariyerlere çarpan araç ikiye bölündü

TEM Otoyolu Kavacık mevki'inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Feci kazada otomobildeki bir kişi ölürken iki kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'ndaki feci kazada otomobil ikiye bölündü - Tıkla İzle

Kaza saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM otoyolu Ankara istikametinden havalimanına giden 34 SM 2383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Elmalı ayrımında bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yerinde otoyol kenarına aracını park eden sürücüler de itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasını film izler gibi izleyerek cep telefonlarına çektiler. Zaman zaman polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.
Yapılan incelemeler ardından, hayatını kaydeden şahıs ambulans ile hastane morguna kaldırıldı. Diğer taraftan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ortadan ikiye bölünen araç çekici ile kaldırıldı. Trafik normal haline döndü.

Aykut Zor - Metin Başar

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