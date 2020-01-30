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TEM Otoyolunda can pazarı: 1 ölü

TEM Otoyolunda can pazarı: 1 ölü
TEM Otoyolunda can pazarı: 1 ölü

TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarptıktan sonra durabilen otomobil bariyerlerin içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen sürücü sıkıştığı yerden çıkarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, 02.30'da TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikameti yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KZ 8594 plakalı lüks otomobil Edirne istikameti yönünde seyir halinde iken yoldan çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce bariyerlere çarptı. Daha sonrada bariyerlere çarparak durabilen otomobil ters döndü. Kaza nedeniyle otomobilin içindeki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için dakikalarca uğraştı. Tüm müdahalelere rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan sürücü hayatını kaybetti. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Davut Has

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