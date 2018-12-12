TEM Otoyolu'nda can pazarı kamerada

Olay, sabah 10:15 civarında TEM Otoyolu Sultangazi Mevki'inde meydana geldi. Motorlu kurye olduğu iddia edilen bir şahıs, yoğun yağış sebebiyle kayarak motoruyla birlikte park halindeki bir tırın altına girdi. Kazayı o sırada oradan geçen Beşiktaş Sivil Arama Kurtarma Ekipleri gördü. Ekipler hemen yaralıyı çıkarmak için mücadele etti. Şahıs tır altından güçlükle çıkarılırken, yaşanan can pazarı kameralarca saniye saniye kaydedildi. Yoğun çalışmalar sonucu kurtarılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz

