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TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu

TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu
TEM Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu’nda dönüş yoğunluğu - Tıkla İzle

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Düzce geçişinde yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. 3 şeritli yolda tüm şeritler dolarken, trafik polisleri yol güzergahında yoğun mesai harcıyor. Araçların kaza yapmaması için sürekli uyarılarda bulunan ekipler, akışın sürekli olmasını sağlıyor. TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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