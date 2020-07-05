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TEM Otoyolunda feci kaza! 1 ölü, 17 yaralı

TEM Otoyolunda feci kaza! 1 ölü, 17 yaralı
TEM Otoyolunda feci kaza! 1 ölü, 17 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 ölü, 2’si ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metro Turizme ait MAN marka yolcu otobüsü Ankara istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenden ötürü devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gürcan Yılmaz - Hakan Öztürk - Murat Kanber

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