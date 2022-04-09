TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yolda bekledi

İstanbul'da İETT otobüslerinde sıkça yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi. TEM Otoyolu Hal-Otogar bağlantı yolunda saat 08.00 sıralarında seyir halinde olan bir İETT otobüsü, arıza yaptı. Bunun üzerine sürücü otobüsü durdurarak motor bölümünü açtı. Arızanın büyük olduğunun ortaya çıkması üzerine otobüsteki vatandaşlar dışarıya çıktı. Güneşin altında çaresizce otobüs bekleyen vatandaşlar, yeşillik alana serildi. Bir süre sonra otobüsün gelmesiyle vatandaşlar arıza yapan aracın yanından ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur



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