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TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı
TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolunda kaza: 2 yaralı - Tıkla İzle

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki A.B. yönetimindeki 34 BNY 379 plakalı minibüs otoyoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de A.B. ile birlikte minibüste bulunan yabancı uyruklu H.M.'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İbrahim Furkan Çelik
 

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