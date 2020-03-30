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TEM Otoyolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere çarptı: 1 yaralı
TEM Otoyolunda kontrolden çıkan ticari taksi bariyerlere çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nagihan D. idaresindeki 41 T 7032 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü Nagihan T. yaralanırken araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araç içerisinden çıkartılan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım
 

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