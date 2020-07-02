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TEM Otoyolunda korkutan tır yangını

TEM Otoyolunda korkutan tır yangını
TEM Otoyolunda korkutan tır yangını

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeyken lastikleri tutuşan tır, paniğe neden oldu. Trafikteki sürücüler tarafından müdahale edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TEM Otoyolunda korkutan tır yangını - Tıkla İzle

Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Hezarfen Havalimanı mevkiinde seyir halindeki tırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ankara İstikametine seyir halindeki bir tırın lastikleri bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Tırdaki yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak aşağıya inip yangına müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada trafikte olan sürücülerin bazıları itfaiye ve polis ekiplerini ararken, bazıları ise tır sürücüyle birlikte yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın nedeniyle trafikte trafikte yoğunluk yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erdal Can İçelli

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