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TEM otoyolunda lüks otomobilli düğün konvoyunda 'drift' terörü

TEM otoyolunda lüks otomobilli düğün konvoyunda 'drift' terörü
TEM otoyolunda lüks otomobilli düğün konvoyunda 'drift' terörü

Kağıthane TEM otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, magandalar yolu trafiğe kapatarak dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan yayınladı.

TEM otoyolunda lüks otomobilli düğün konvoyunda 'drift' terörü - Tıkla İzle

İstanbul TEM otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda dün öğle saatlerinde bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup, salona gitmek için yola çıktı. Konvoy halinde ilerleyen grup, bir süre sonra Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde TEM otoyoluna saptı. Grup ilerlediği esnada içlerinden biri lüks otomobiliyle bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Trafiği kesmesinin ardından maganda dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.
Kentte adeta terör estiren magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin adeta altını üstüne getiren magandaların yakalanması için çalışma başlattı.  

Doğan Can Cesur - Selim Bayraktar

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