TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Samat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden Yusuf G. (47) yönetimindeki 34 CLR 495 plakalı otomobil, Samat köyü yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Turan G. (56), Nuray G. (49) ve Nuran G. (49) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Özkan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.