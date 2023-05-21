İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Bolu'da TEM Otoyolu Gerede mevkiinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Samat köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden Yusuf G. (47) yönetimindeki 34 CLR 495 plakalı otomobil, Samat köyü yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Turan G. (56), Nuray G. (49) ve Nuran G. (49) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Özkan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.