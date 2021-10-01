TEM Otoyolunda otomobilin motoru alev alev yandı

Yangın, gün içerisinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Avrupa'dan Anadolu yakası istikametine doğru ilerleyen otomobil, seyir halindeyken aniden motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücüsünün hemen emniyet şeridine çektiği araçta bulunan yolcular kendini panikle dışarı atarken, sürücünün kaputu açması ile bir anda alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede aracın motor kısmını tamamen saran alevler TEM Otoyolunda da paniğe neden oldu. Trafikteki diğer sürücülerin araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Hasan Tik



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