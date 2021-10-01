İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TEM Otoyolunda otomobilin motoru alev alev yandı

TEM Otoyolunda otomobilin motoru alev alev yandı
TEM Otoyolunda otomobilin motoru alev alev yandı

TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın trafikteki diğer sürücülerin yardımıyla söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

TEM Otoyolunda otomobilin motoru alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, gün içerisinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Avrupa'dan Anadolu yakası istikametine doğru ilerleyen otomobil, seyir halindeyken aniden motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücüsünün hemen emniyet şeridine çektiği araçta bulunan yolcular kendini panikle dışarı atarken, sürücünün kaputu açması ile bir anda alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede aracın motor kısmını tamamen saran alevler TEM Otoyolunda da paniğe neden oldu. Trafikteki diğer sürücülerin araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahale etmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Hasan Tik
 

İLGİLİ HABER
Fethiyede araç yangını Fethiye’de araç yangını
İLGİLİ HABER
Avrasya Tünelinde araç yangını Avrasya Tüneli’nde araç yangını
İLGİLİ HABER
Karamanda araç yangını Karaman’da araç yangını

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.