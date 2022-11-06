İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TEM Otoyolu'nda Porsche ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

TEM Otoyolu'nda Porsche ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
TEM Otoyolu'nda Porsche ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda Porsche ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda Porsche ile servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Hadımköy istikametine gitmekte olan Porsche marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 LAZ 107 plakalı minibüse çarptı. Çarpma sonucu minibüs yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 4 kişiye müdahale etti. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.