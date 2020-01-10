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TEM Otoyolunda şaşırtan kaza

TEM Otoyolunda şaşırtan kaza
TEM Otoyolunda şaşırtan kaza

TEM Otoyolu Düzce Bolu il sınırında meydana gelen kaza görenleri şaşırttı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çelik bariyerin üzerine çıkarak sıkıştı.

Kaza TEM Otoyolu Düzce Bolu il sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Hasan Ö. idaresindeki 34 TF 8893 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak çelik bariyerlerin üzerine çıktı. Beton blok ile bariyerin arasına sıkıştı. Kazada otomobil içinde bulunan Beran D. (55) yaralanırken sürücüsü yara almadan kurtuldu. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldız-Selçuk Akyol
 

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