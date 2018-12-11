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TEM otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

TEM otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
TEM otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolunda tünel içinde seyir halindeyken alev alev yanan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü. Tamamen yanan otomobil hurdaya döndü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM otoyolu Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobilde seyir halinde olduğu esnada yangın çıktı. Kısa sürede yangının büyüdüğünü gören otomobil sürücüsü, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çabalarla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile tünel içinde yoğun duman oluşurken, yangın sebebi ile yol trafiğe kapatıldı.

Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Çekici yardımı ile aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

Cihan Atik
 

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