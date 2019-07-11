Tem Otoyolu'nda şiddetli yağış kazayı getirdi: 3 yaralı

Kaza; öğle saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan M. A. idaresinde ki 83-TX-TD plakalı otomobil, yağan şiddetli yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı kazada otomobil sürücüsü aracının çekilmesi için çekici çağırdı ve otomobilini TEM otoyolu üzerinde refujde bulunan boşluğa çekti.

Bu sırada yine Ankara istikametine gitmekte olan M. A. idaresinde ki 81 AAD 845 plakalı otomobil, şiddetli yağış nedeniyle sürücüsünün kaza yapan aracı görmemesi sonucu Kaza yapan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Suriye uyruklu otomobil sürücüsü M. A. ile diğer otomobilde bulunan G. A., S. A. yaralandılar.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Selçuk Akyol