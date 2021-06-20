TEM Otoyolunda soya fasulyesi yüklü tır devrildi

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Göl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.V. idaresindeki 29 AD 417 plakalı soya fasulyesi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın kabininde sıkışan sürücü, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaları neticesinde sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, yola dökülen soya fasulyelerinin temizlenmesinin ve aracın yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yusuf Ersoy

