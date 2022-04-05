İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 1 ölü

TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 1 ölü
TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 1 ölü

Silivri TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarpıp yol kenarındaki toprak alanda devrildi. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda tır devrildi: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Çağlayan yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, daha sonra yol kenarındaki toprak alana devrildi. Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çağlayan yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Yusuf Eker

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.