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TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı
TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı - Tıkla İzle

Olay 14. 30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Samandıra mevkii TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sezer Şimşek kontrolündeki 34 DJB 301 plakalı Mercedes marka TIR seyir halindeyken yan yattı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan TIR TEM yolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara İstikameti trafiğe kapandı. TIR kazası havadan görüntülenirken ekiplerin TIR TEM'den kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yusuf Enes İnce - Metin Başar

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