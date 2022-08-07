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TEM otoyolunda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı

TEM otoyolunda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
TEM otoyolunda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında devrilen tır sebebi ile yol trafiğe kapatıldı.

TEM otoyolunda tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı - Tıkla İzle

Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan aldığı plastikleri Kosova'ya götüren Miftari Albian (27) idaresindeki 06 783 FE plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Devrilen tır sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler ise Gölyaka gişelerden çıkarılarak D-100'e yönlendirildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, polis ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması sonrasında otoyol 2 şeritli trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol
 

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