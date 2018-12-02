TEM otoyolunda tır kazası:1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Çerkezköy Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhittin K. yönetimindeki portakal yüklü tıra aynı istikamette seyreden Hasan K. idaresindeki başka bir tır arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan tır sürücüsü Hasan K. şoför mahallinde sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören trafikteki sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarla olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri yaralı şoförü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedye ile ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan Hasan K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri aldıkları önlemle trafiğin akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Eker

