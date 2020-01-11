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TEM Otoyolu'nda üç otomobil birbirine girdi, yaralılar var

TEM Otoyolu'nda üç otomobil birbirine girdi, yaralılar var
TEM Otoyolu'nda üç otomobil birbirine girdi, yaralılar var

Akşam saatlerinde İstanbul trafiğinin ana damarlarından birisi olan TEM otoyolu’nda üç otomobil birbirine girdi.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı. Bir süre trafiğin akmadığı otoyolunda kazaya karışan otomobiller çekildikten sonra trafik normale döndü.

İki otomobilin yaptığı kazayı fark edemeyen sürücü de kaza yaptı
Kaza, saat 22.15 sıralarında TEM Otoyolu, Ataşehir mevkinde meydana geldi. Kaza yapan iki otomobili fark edemeyen sürücü öncesinde kaza yapan otomobile arkadan çarparak sağ tarafta bulunan toprak alana saplandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilleri kontrol ederken yaralanan dört kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılara ilk müdahaleyi yapmak için kaza yerine gelen ambulans ekipleri bazı otomobillerin emniyet şeridine girmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik polislerinin kontrolünde akan trafik otomobillerin çekiciyle kaldırılması sonrası normale döndü.

Hanifi Bayar
 

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