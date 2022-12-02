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TEM Otoyolu'nda yağmur sonrası kaza

TEM Otoyolu'nda yağmur sonrası kaza
TEM Otoyolu'nda yağmur sonrası kaza

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, emniyet şeridindeki tankere çarptıktan sonra devrildi. Olay sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarıldı.

TEM Otoyolu’nda yağmur sonrası kaza - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Hadımköy Gişeler istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ki 34 DRF 575 plakalı kamyon sürücüsü, yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon, emniyet şeridindeki su tankerine çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet kemeri takılı olan kamyon sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarılırken devrilen kamyon, vinç ile kaldırıldı.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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