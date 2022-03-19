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Tem otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Tem otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Tem otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Tem otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 araç birbirine girdi. Zincirleme sonrası trafikte yoğunluk oluştu.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Tem otoyolu Çatalca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Aniden bastıran kar yağışı sonrası yol karla kaplandı. Yolda kayan bir hususi araca arkadan gelen tır çarptı. Kazaya aynı istikamette seyreden bir tanker ve iki otomobil de karıştı. 5 araçlık zincirleme kaza sonrası Tem otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan sürücülerden Sadettin Kapısız, “Bir araç orta şeritte yanlamasına durdu. Onun arkasından bir tır geldi. Ben de diğer tıra çarptım. Toplamda 5 araba çarpıştık” dedi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla bölgede trafik normale döndü.

Murat Delice - Mert Yıldırım - Şaban Tektaş
 

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