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TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza
TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolu Mahmutbey istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenilirken yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Mahmutbey-Ankara istikametinde İkitelli Köprüsü altında meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan 34 JS 2137 plakalı aracın yavaşlaması nedeniyle arkadan gelen 6 araç zincirleme bir şekilde birbirlerine çarptı. 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken TEM otoyolu trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçları çekici yardımıyla çektikten sonra yolu trafiğe açtı.

Armağan Yılmaz
 

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