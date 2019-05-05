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TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı
TEM otoyolunda zincirleme kaza: Lüks araç alev alev yandı

TEM otoyolu Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında lüks bir otomobil tamamen yandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kaza, TEM otoyolu Düzce kesimi Gümüşova rampalarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara istikameti Gümüşova ramplarında yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle Ahmet Ç. idaresindeki 34 RH 50052 plakalı otomobil, Halil İbrahim E. idaresindeki 16 KKM 10 ve Özge T. kullandığı 06 BBZ 007 plakalı otomobil kazaya karıştı. Ahmet Ç.'nin kullandığı lüks araç kaza sonrasında yanmaya başladı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yanan araç küle döndü. Zincirleme kazada yaralanan olmazken TEM Otoyolu Ankara istikametine kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  

Ali Yıldız-Selçuk Akyol

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