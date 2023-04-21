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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayramın ilk günü trafik akıcı seyrediyor

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayramın ilk günü trafik akıcı seyrediyor
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayramın ilk günü trafik akıcı seyrediyor

Ramazan Bayramı'nın birinci günü tatil yapmak için sürücüler yola çıkarken TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi akıcı seyrediyor.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde bayramın ilk günü trafik akıcı seyrediyor - Tıkla İzle

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahların biri olan TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi bayramın birinci gününde akıcı seyrediyor. Ramazan Bayramını memleketinde veya tatil yaparak geçirmek isteyen sürücüler, yağmur dolayısıyla yavaşlamak durumunda kalıyor.

Sağanak yağış ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görev alan polis ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Enes Özkan - İlhami Çetin

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