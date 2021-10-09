İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TEM'de 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

TEM'de 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi
TEM'de 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araç TEM'de kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan M.C.A. (33), C.A. (33) ve E.U. (26) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzre emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Faruk Çidem

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.