TEM'de 3 tır, 1 otomobil birbirine girdi: Hatalı sürücü kaçtı

Kaza, Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, SG 147060 yabancı plakalı Porsche marka araç sürücüsü önünde seyir halinde olan aracın ani fren yapması sonrası arkadan çarptı. O esnada seyir halinde olan Celal Koca hakimiyetindeki 41 U 7036 plakalı tır ve beraberindeki 2 tır zincirleme kazaya karıştı. Ani fren yaparak kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse kazada hafif yaralanan 2 tır sürücüsünü ayakta tedavi etti. Kaza sonrası yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken kazanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

“Bizim araçlarda birbirine girdi”

Yaşanan kazaya ilişkin konuşan tır şoförü Sezai Töngel, aracın biri geri geri gelmeye çalışıyormuş. Bizim araçlarda birbirine girdi. Zincirleme kaza oldu. Ağır bir yaramız yok. Sadece biraz ağrımız var” dedi.

Elyesa Karatepe - Muharrem Çam

