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TEM'de 3 tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı

TEM'de 3 tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı
TEM'de 3 tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 tır birbirine girdi. Kazada paramparça olan tırın kupasında sıkışan sürücü ağır yaralandı.

TEM’de 3 tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ertan G. idaresindeki 38 UL 656 plakalı Scania marka tır, hemen önünde seyreden Memiş A. yönetimindeki 33 ADF 473 plakalı Volvo marka tıra çarptı. Bunun ardından en arkadan gelen Emrah M. idaresindeki 07 GT 532 plakalı tır duramayarak Scania marka tıra çarptı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından aracından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mustafa Uslu
 

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