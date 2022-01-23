TEM'de 37 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 18 kişi yaralandı

Kaza, Düzce TEM Otoyolu Gölyaka mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sebebiyle aralarında otobüs ve kamyonların da bulunduğu yaklaşık 37 araç birbirine girdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda adeta can pazarı yaşandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre; 3'ü ağır toplamda 18 kişi yaralandı. Yaralılar, yoğun kar yağışı sebebiyle olay yerine güçlükle ulaşabilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan yolcu otobüslerinde bulunan vatandaşların ise otogara ulaşımı sağlanacak.

Kaza alanında incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Maalesef islemediğimiz bir durum. Allah beterinden korusun. Yaklaşık 37 aracın karıştığı bir zincirleme kaza söz konusu. 3'ü ağır 15 normal olmak üzere 18 yaralımız var. Yaralılarımızın hastaneye sevki yapıldı. Geri kalan vatandaşlarımızın da otogara sevki yapılıp memleketlerine gitmeleri sağlanacaktır. Yol trafiğe açıldı, yavaş yavaş araçların çekimi devam ediyor. Kaza yapan araçların çekiciler ile götürülmesi söz konusu" dedi.

Enes Bektaş - Selçuk Akyol - Cüneyt Sevindik

